Германия заложила средства в бюджет на поддержку Украины на несколько лет вперед

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер рассказал, что совокупная помощь страны Киеву оценивается в €22 млрд

БЕРЛИН, 14 августа. /ТАСС/. Министр финансов Германии и лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер заявил, что Германия заложила средства на поддержку Украины в свой бюджет на ближайшие годы.

"При бюджетном планировании на ближайшие годы мы уже твердо запланировали продолжение поддержки Украины", - сказал глава Минфина во время визита в Киев. Его слова приводит газета Bild. Линднер сообщил, что совокупная помощь Германии, включая размещение украинских беженцев и уход за ними, оценивается в €22 млрд.

Отвечая на вопрос о возможных поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus, лидер СвДП отметил, что для их передачи Германия должна согласовать свои действия с союзниками, сохранить собственные оборонные способности, а также не допустить того, чтобы ФРГ стала стороной конфликта. "Если эти три критерия будут выполнены, то такое решение может быть принято. Я лишь хочу, чтобы мы быстро с этим определились, поскольку скорость во время продолжающейся войны является серьезным фактором", - заявил Линднер.

В понедельник он посетил Киев с необъявленным визитом. Это была первая поездка главы Минфина и председателя Свободной демократической партии Германии на Украину с начала проведения там специальной военной операции. До него Киев посещали, в частности, канцлер Олаф Шольц, глава МИД Анналена Бербок, министр обороны Борис Писториус.