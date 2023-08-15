В Японии пройдут мероприятия по случаю объявления капитуляции во Второй мировой войне

В памятной церемонии примут участие около 2 тыс. человек

ТОКИО, 15 августа. /ТАСС/. Общенациональная памятная церемония по случаю 78-й годовщины объявления Японией о капитуляции во Второй мировой войне пройдет в токийском зале "Ниппон будокан".

В мероприятии примут участие император Японии Нарухито и премьер-министр Фумио Кисида, которые выступят с обращениями к нации. Это будет вторая по счету речь Кисиды в годовщину объявления капитуляции с момента его вступления в должность премьера в 2021 году. В прошлый раз Кисида, как и его предшественники Ёсихидэ Суга и Синдзо Абэ, сделал акцент в своем выступлении на так называемом активном пацифизме и заявил, что Япония после Второй мировой войны следует тропой мира, не упомянув при этом об ответственности за агрессию перед странами Азии. На это обычно обращают внимание Китай, КНДР и Республика Корея, которые в годы войны пострадали от японской оккупации.

Несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом и отсутствие ограничений на проведение публичных мероприятий, в зал "Ниппон будокан" допустят около 2 тыс. человек, что в три раза меньше, чем до пандемии. Из-за преклонного возраста участников церемонии между ними будут действовать правила социальной дистанции.

Кроме того, представители девяти западных префектур, включая Киото, Хёго и Хиросиму, не смогут приехать на церемонию из-за тайфуна "Лан", который движется к Японии со стороны Тихого океана. Тропический шторм стал причиной отмены уже более 550 авиарейсов. Также может быть приостановлено движение скоростных экспрессов.

О капитуляции

26 июля 1945 года в ходе Потсдамской конференции правительствами Великобритании, США и Китая была принята Потсдамская декларация, содержавшая требования безоговорочной капитуляции Японии. 28 июля японское правительство отклонило их. После этого США провели атомные бомбардировки Хиросимы (6 августа) и Нагасаки (9 августа). 8 августа СССР объявил о вступлении в войну против Японии.

15 августа 1945 года император Японии Хирохито выступил по радио с обращением к своим подданным, в котором признал, что страна более не в состоянии продолжать войну и вынуждена принять условия Потсдамской декларации. Акт о капитуляции был подписан 2 сентября на борту американского линкора "Миссури" в Токийском заливе. Эта дата стала днем завершения Второй мировой войны.

Япония потеряла в войне 3,1 млн человек, в том числе примерно 800 тыс. мирных жителей, ставших жертвами американских бомбардировок городов страны и атомных ударов по Хиросиме и Нагасаки.