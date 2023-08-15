Соглашение было подписано в Киеве 17 декабря 1992 года

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Белоруссия приостановила действие соглашения с Украиной о сотрудничестве в области связи. Соответствующее постановление Совета министров опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

"Приостановить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Украины о принципах сотрудничества и условиях взаимоотношений в области связи, подписанного в городе Киеве 17 декабря 1992 года", - говорится в документе.

Министерству иностранных дел Белоруссии предписывается направить уведомление о приостановлении действия соглашения.