СБ ООН обсудит ситуацию вокруг Лачинского коридора 16 августа

Заседание назначили на 22:00 мск

ООН, 15 августа. /ТАСС/. Заседание Совета Безопасности ООН по запросу Армении для обсуждения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе пройдет в среду, 16 августа, в 15:00 по времени восточного побережья США (22:00 мск). Об этом сообщило постпредство США при ООН на своем сайте.

"Заседание по запросу Армении состоится 16 августа в 15:00", - указали в американском постпредстве.

США в августе председательствуют в СБ ООН и формируют программу работы.

Ранее Ереван обратился в ООН с просьбой провести экстренное заседание Совбеза для обсуждения гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе.

Единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению - Лачинский коридор - остается перекрытой. По данным армянской стороны, его заблокировала 12 декабря 2022 года группа азербайджанцев, представившихся экологами, а затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари. Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и МККК. 15 июня 2023 года после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.

МИД Азербайджана посчитал обращение Армении в ООН с просьбой провести экстренное заседание Совбеза для обсуждения ситуации вокруг Лачинской дороги попыткой Еревана превратить этот международный орган в инструмент для манипуляций.