Совбез ООН проведет 17 августа заседание по правам человека в КНДР

Нарушения Пхеньяном прав человека помогают Северной Корее продвигать создание оружия массового уничтожения, подчеркнула постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд

ООН, 15 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты вместе с Южной Кореей и Японией инициировали проведение 17 августа открытого заседания Совета Безопасности ООН по правам человека в КНДР. Об этом говорится в сообщении постоянного представительства США при ООН.

"Нарушения Северной Кореей прав человека помогают ей продвигать создание оружия массового уничтожения и баллистических ракет. Это важная тема, касающаяся международного мира и безопасности. Я выношу ее на рассмотрение Совбеза", - привело в понедельник постпредство слова постоянного представителя США при всемирной организации Линды Томас-Гринфилд.

США в августе председательствуют в Совете Безопасности ООН, поэтому заседание считается уже назначенным. Ранее Россия запросила на 17 августа проведение заседания СБ ООН по поставкам западного оружия на Украину.

Россия неоднократно указывала, что для рассмотрения вопросов, связанных с правами человека, в структуре всемирной организации существует специальная площадка - Совет ООН по правам человека, а Совбез должен работать в рамках отведенного ему мандата.