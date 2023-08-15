В "Хезболлах" заявили о способности защитить Ливан от нападения Израиля ракетным арсеналом

Лидер шиитской партии шейх Хасан Насрулла выразил готовность ответить на предостережение Израиля "вернут ливанцев в каменный век"

БЕЙРУТ, 15 августа. /ТАСС/. Лидер шиитской партии "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла предостерег Израиль от попыток помешать ливанцам реализовать их права на освоение нефтегазовых ресурсов. В речи, которую транслировал телеканал Al Mayadeen, он заявил, что силы сопротивления обладают необходимым арсеналом для защиты Ливана от нападения еврейского государства.

"Ракетное оружие в руках "Хезболлах" сдерживает Израиль и является гарантией безопасности для Ливана", - указал шиитский политик. Свое заявление он сделал в ответ на прозвучавшее 8 августа предупреждение министра обороны Израиля Йоава Галанта о том, что израильские Военно-воздушные силы "вернут ливанцев в каменный век в случае, если "Хезболлах" начнет военные действия".

Как утверждал Насрулла, шиитские бойцы также способны "отправить израильтян обратно в каменный век". "Необходимо посчитать, сколько понадобится ракет для уничтожения базовой инфраструктуры Израиля", - сказал политик. По его словам, после войны в Южном Ливане в 2006 году израильский тыл стал мишенью "Хезболлах".

Последний конфликт между Израилем и шиитской вооруженной милицией произошел летом 2006 года. В ходе него погибли 44 израильтянина и 1,2 тыс. ливанцев. Резолюция 1701 Совбеза ООН установила режим прекращения огня на границе, за которым следят миротворцы из состава Временных сил ООН в Ливане.

16 августа в ливанскую исключительную экономическую зону прибудет морская платформа для проведения буровых работ на шельфовом блоке 9, где находится большая часть газового поля Кана. 27 октября 2022 года Ливан и Израиль подписали соглашение о демаркации морской границы, что открыло путь соседним государствам к освоению шельфовых месторождений углеводородов.