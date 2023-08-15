Глава МИД Нигера назвал освобождение президента условием для переговоров с мятежниками

Асуми Масуду добавил, что Мохамеду Базуму также должны вернуть полномочия

ПАРИЖ, 15 августа. /ТАСС/. Освобождение президента Нигера Мохамеда Базума и возвращение ему полномочий является условием для переговоров с мятежниками. Об этом заявил глава нигерского МИД Асуми Масуду.

"После того как президент Базум будет освобожден и ему будут возвращены полномочия, все остальное может быть предметом переговоров", - сказал он в интервью телеканалу France 24. Масуду подчеркнул, что возможность военного вмешательства "рассматривается параллельно с повесткой переговоров".

Глава МИД Нигера также выразил уверенность, что Базум будет освобожден. "Нет иного варианта", - добавил он.