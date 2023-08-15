The Times: ЕС отверг предложение Лондона о новом соглашении по реадмиссии мигрантов

Согласно источникам издания, отклонение предложения Великобритании связано с тем, что сейчас Евросоюз сконцентрирован на проведении внутренних миграционных реформ с целью добиться более справедливого распределения мигрантов по странам - членам сообщества

ЛОНДОН, 15 августа. /ТАСС/. Евросоюз ответил отказом на предложение Великобритании о заключении нового соглашения по реадмиссии мигрантов, которые незаконным способом попадают на территорию каждой из сторон. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документальные свидетельства переговоров.

По ее данным, летом глава администрации председателя Еврокомиссии Бьорн Зайберт на встрече с советником премьер-министра Соединенного Королевства по национальной безопасности Тимом Бэрроу дал понять, что Брюссель не заинтересован в соглашении между ЕС и Великобританией о реадмиссии мигрантов. Согласно источникам издания, Евросоюз в ближайшем будущем не готов идти на заключение подобных договоренностей, поскольку в настоящее время сообщество сконцентрировано на проведении внутренних миграционных реформ с целью добиться более справедливого распределения мигрантов и просителей убежища по странам - членам ЕС.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак ранее назвал решение проблемы нелегалов одной из пяти главных задач своего кабинета. Число нелегальных мигрантов, добирающихся до берегов Англии на надувных лодках через пролив Ла-Манш, неуклонно увеличивается на протяжении последних лет. В 2018 году было зарегистрировано 299 подобных случаев, в 2020 году уже 8,4 тыс. человек воспользовались незаконным морским путем, в 2021 году - 28,5 тыс.

В прошлом году этот показатель вырос на 60% и достиг 45,7 тыс. На прошлой неделе телеканал Sky News сообщил, что всего с 2018 года более 100 тыс. нелегальных мигрантов прибыли в Великобританию из Франции через Ла-Манш.

В марте Сунак объявил, что Соединенное Королевство усилит сотрудничество с французскими властями по борьбе с нелегальной миграцией. В частности, Великобритания профинансирует строительство центра временного содержания незаконных мигрантов на территории Франции, двукратное увеличение количества французских патрулей в прибрежной зоне, создание специального мобильного подразделения во французской полиции и закупку беспилотников для мониторинга за нелегалами. Всего в рамках новой сделки британское правительство в ближайшие три года заплатит Франции около £480 млн ($609 млн) для совместного решения проблемы нелегальной миграции.