Глава МИД Нигера заявил, что мятежники не имеют права обвинять президента в измене

ПАРИЖ, 15 августа. /ТАСС/. Мятежники не имеют права выдвигать обвинения против президента Нигера Мохамеда Базума. Об этом заявил министр иностранных дел, сотрудничества и по делам нигерцев за рубежом в его правительстве Асуми Масуду, находящийся за пределами страны.
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"У них нет права проводить судебное преследование, - сказал Масуду в эфире телеканала France 24. - Они совершили насильственные действия. У них нет права кого-либо судить или выдвигать обвинения против глав иностранных государств или президента Базума".
По его словам, у мятежников "нет ни соответствующих полномочий, ни морального права".