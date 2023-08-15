14 августа, 22:29
Попытка госпереворота в Нигере

Повстанцы Нигера вызвали на консультацию посла страны в Кот-д'Ивуаре

Причиной этому послужили высказывания президента Кот-д'Ивуара Алассана Уаттара о решении ECOWAS о начале военной операции в Нигере

ТАСС, 15 августа. Правительство мятежников Нигера в понедельник вызвало для консультации посла страны в Абиджане из-за слов президента Кот-д'Ивуара Алассана Уаттара о решении Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) начать военную операцию в Нигере. Об этом сообщила Атлантическая федерация африканских информационных агентств (FAAPA) со ссылкой на заявление представителя сформированного после госпереворота Национального совета спасения родины (НССР) полковника Абдрахмана Амаду.

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По данным федерации, захватившие власть в Нигере мятежники выразили "полное неприятие заявлений, сделанных президентом Алассаном Уаттара, <...> и решили отозвать посла Нигера в Абиджане для консультации".

Уаттара по возвращении 10 августа с саммита ECOWAS в Абудже сообщил, что лидеры государств - членов объединения договорились начать военную операцию в Нигере "как можно скорее". Лидеры мятежников распорядились привести армию в состояние боевой готовности в свете заявлений ECOWAS о планах начать интервенцию. Вместе с тем премьер-министр правительства мятежников Али Ламин Зейн заявил о готовности начать переговоры с представителями ECOWAS. 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
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