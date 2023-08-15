Reuters: Вашингтон, Сеул, Токио объявят о трехстороннем канале связи на саммите 18 августа

По данным источников агентства, канал будет использоваться в кризисных ситуациях

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и южнокорейский лидер Юн Сок Ёль в ходе предстоящей 18 августа встречи намерены учредить трехсторонний канал экстренной связи. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в американской администрации.

По их сведениям, этот канал будет использоваться в кризисных ситуациях. "Мы ожидаем шагов, которые сблизят нас в сфере безопасности", - сказал агентству неназванный чиновник США, добавив, что еще слишком рано говорить о полноценной трехсторонней системе безопасности. "Тем не менее мы делаем определенные шаги, поскольку каждая страна осознает свои обязательства в сфере региональной безопасности, и мы продвигаем новые области сотрудничества, противоракетную оборону, технологии, которые можно оценить как значительные", - уточнил он.

Ожидается, что заявление по итогам саммита будет включать пункты по отношениям с Пекином, а также по Тайваню. Лидеры трех стран отметят важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе, но точные формулировки будут согласованы позднее.

Ранее посол США в Токио Рам Эмануэль сообщил, что Байден, Кисида и Юн Сок Ёль намерены договориться о проведении таких саммитов на ежегодной основе.

Как сообщал Белый дом, Байден, Кисида и Юн Сок Ёль 18 августа проведут трехсторонний саммит в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном. Предыдущая очная встреча лидеров трех стран состоялась 21 мая на полях саммита Группы семи, который прошел в Хиросиме. Премьер Японии заявлял, что он также планирует провести отдельные двусторонние встречи с президентами США и Республики Корея.