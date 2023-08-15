14 августа, 23:07
Военная операция на Украине

Экс-аналитик ЦРУ заявил об отступлении ВСУ под Харьковом

AP Photo/ Libkos
© AP Photo/ Libkos

У Украины, в отличие от России, нет оружия и физических возможностей вести продолжительную кампанию, считает Ларри Джонсон

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Украинские силы отступают под Харьковом в результате действий России. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в YouTube-канале журналиста Стивена Гарднера.

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"Россия начала наступление на севере, рядом с Харьковом, и наступает на широком фронте на севере. Украина эвакуирует население и отступает", - сказал он.

"У Украины нет оружия и физических возможностей вести продолжительную кампанию, а у России они есть", - добавил Джонсон.

Согласно данным Министерства обороны РФ от 14 августа, российские военные за сутки успешно отразили на купянском направлении шесть атак и контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Днем ранее Минобороны России сообщало, что российские войска на купянском направлении успешно отразили шесть атак и контратак ВСУ в Луганской Народной Республике и Харьковской области. По данным министерства, 12 августа российские штурмовые группы овладели двумя опорными пунктами ВСУ на купянском направлении. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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