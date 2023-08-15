Советник: президент Нигера не станет судить руководство армии, когда вернется к власти

РАБАТ, 15 августа. /ТАСС/. Отстраненный военными мятежниками в конце июля президент Нигера Мохамед Базум не будет судить руководство армии страны, когда вернется к власти, для защиты высших интересов нации. Об этом заявил его советник телеканалу Al Jazeera.
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"Президент не будет отдавать под суд армейских военачальников, когда вернется к власти, во имя защиты высших интересов нации", - заверил он. Имя советника не называется.
Также советник заявил, что Базум "не совершил никакого правонарушения, которое бы оправдывало выдвинутое против него обвинение в государственной измене". Кроме того, он подчеркнул, что "абсолютно не видит [признаков] того, что президент собирается подавать в отставку".