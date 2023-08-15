14 августа, 23:22,
обновлено 14 августа, 23:48
Попытка госпереворота в Нигере

Советник: президент Нигера не станет судить руководство армии, когда вернется к власти

Он также подчеркнул, что Мохамед Базум не собирается подавать в отставку

РАБАТ, 15 августа. /ТАСС/. Отстраненный военными мятежниками в конце июля президент Нигера Мохамед Базум не будет судить руководство армии страны, когда вернется к власти, для защиты высших интересов нации. Об этом заявил его советник телеканалу Al Jazeera.

Читайте также
Готовность к диалогу и нападения террористов. Что известно о происходящем вокруг Нигера

"Президент не будет отдавать под суд армейских военачальников, когда вернется к власти, во имя защиты высших интересов нации", - заверил он. Имя советника не называется.

Также советник заявил, что Базум "не совершил никакого правонарушения, которое бы оправдывало выдвинутое против него обвинение в государственной измене". Кроме того, он подчеркнул, что "абсолютно не видит [признаков] того, что президент собирается подавать в отставку". 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация