Советник: президент Нигера не станет судить руководство армии, когда вернется к власти

Он также подчеркнул, что Мохамед Базум не собирается подавать в отставку

РАБАТ, 15 августа. /ТАСС/. Отстраненный военными мятежниками в конце июля президент Нигера Мохамед Базум не будет судить руководство армии страны, когда вернется к власти, для защиты высших интересов нации. Об этом заявил его советник телеканалу Al Jazeera.

"Президент не будет отдавать под суд армейских военачальников, когда вернется к власти, во имя защиты высших интересов нации", - заверил он. Имя советника не называется.

Также советник заявил, что Базум "не совершил никакого правонарушения, которое бы оправдывало выдвинутое против него обвинение в государственной измене". Кроме того, он подчеркнул, что "абсолютно не видит [признаков] того, что президент собирается подавать в отставку".