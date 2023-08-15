Руководство правящей партии Японии в годовщину капитуляции посетило храм Ясукуни

Ожидается, что паломничество совершат некоторые члены кабинета министров премьера страны Фумио Кисиды

ТОКИО, 15 августа. /ТАСС/. Руководство правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) в 78-ю годовщину объявления страны о капитуляции во Второй мировой войне посетило синтоистский храм Ясукуни. В нем хранятся списки солдат, павших во время всех войн, произошедших за историю страны, а также военных преступников, казненных по итогам Токийского процесса (1946-1948).

По данным агентства Kyodo, паломничество в храм совершил, в частности, глава политического совета ЛДП Коити Хагиуда. Ожидается, что в течение дня Ясукуни могут посетить некоторые члены кабинета министров Фумио Кисиды. Сам премьер, сообщает агентство, вероятно воздержится от личного визита о храм, однако направит святилищу подношение от своего имени.

15 августа 1945 года император Японии Хирохито выступил по национальному радио с обращением, в котором признал, что страна более не в состоянии продолжать войну и вынуждена принять условия Потсдамской декларации о своей безоговорочной капитуляции. Церемония подписания Акта о капитуляции состоялась 2 сентября на борту американского линкора "Миссури" в Токийском заливе.

В Японии во вторник пройдут траурные мероприятия, приуроченные к годовщине поражения страны в войне. Из-за тайфуна "Лан", который движется к Японии со стороны Тихого океана, на церемонию не смогут приехать представители девяти западных префектур. Посещения Ясукуни японскими официальными лицами и подношения от их лица храму вызывают протесты и воспринимаются в Китае, Республике Корея и других азиатских странах, пострадавших от японской агрессии в ходе Второй мировой войны, как ее оправдание.