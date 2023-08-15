Встреча глав Генштабов стран - членов ECOWAS по Нигеру пройдет в Гане 17-18 августа

Комиссия сообщества направила приглашения министрам обороны с просьбой разрешить начальникам генеральных штабов принять участие в совещании, передает радиостанция RFI

ТАСС, 15 августа. Совещание глав генеральных штабов вооруженных сил государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), посвященное ситуации в Нигере, состоится 17-18 августа в Аккре.

Об этом сообщила радиостанция RFI.

По ее данным, комиссия ECOWAS направила приглашения министрам обороны с просьбой разрешить начальникам генеральных штабов принять участие в совещании. Главы стран - членов организации дали согласие на развертывание резервных сил с целью вмешательства в Нигере.

Ранее предполагалось, что встреча пройдет 12 августа, но затем она была перенесена.