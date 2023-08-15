Эксперт допустил, что КНР, РФ и Белоруссия могут сообща продвигать переговоры по Украине

Специалист по военно-политической тематике Сун Чжунпин отметил, что расширение взаимодействия между Пекином, Москвой и Минском в военной сфере укрепит мир и стабильность как в Европе, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе

ПЕКИН, 15 августа. /ТАСС/. Власти Белоруссии, Китая и России придерживаются схожих взглядов на украинскую проблему и совместными усилиями могут продвигать мирные переговоры по ее урегулированию. Об этом заявил китайский эксперт по военно-политической тематике Сун Чжунпин, комментируя текущий визит министра обороны КНР Ли Шанфу в Москву и Минск.

"Китай, РФ и Белоруссия придерживаются схожих взглядов по многим ключевым глобальным вопросам, в том числе это касается противодействия западной гегемонии, во главе которой стоят США, - приводит слова Сун Чжунпина газета Global Times. - КНР с РФ и белорусской стороной также могут продвигать мирные переговоры по украинскому кризису".

Эксперт напомнил, что Китай, Россия и Белоруссия выступают в поддержку многополярного мира, стремятся к усилению роли многосторонних форматов. Он отметил, что расширение взаимодействия между Пекином, Москвой и Минском в военной сфере позволит укрепить мир и стабильность как в Европе, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Китай, РФ и Белоруссия могут углублять межармейское сотрудничество путем проведения совместных учений, в области борьбы с терроризмом и оборонных технологий", - подытожил Сун Чжунпин.

Как заявил ранее официальный представитель МО Китая У Цянь, министр обороны республики Ли Шанфу 14-19 августа находится с визитом в России и Белоруссии. В ходе этой поездки он примет участие в XI Московской конференции по международной безопасности.