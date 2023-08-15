Глава МИД ФРГ снова не смогла улететь в Австралию из Абу-Даби из-за поломки самолета

Правительственный лайнер вернулся в аэропорт столицы ОАЭ спустя 15 минут после вылета

БЕРЛИН, 15 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вновь не смогла продолжить полет в Австралию из-за поломки правительственного самолета и была вынуждена во второй раз вернуться в столицу ОАЭ - город Абу-Даби. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на командира воздушного судна.

Через 15 минут после взлета в 01:00 по местному времени (00:00 мск) Airbus A340-300 отклонился от курса и полетел обратно в Абу-Даби. Сначала самолет набирал высоту, однако не набирал скорости и был вынужден вернуться в столицу ОАЭ. То же самое произошло накануне. Командир воздушного судна отметил, что ничего подобного "никогда не было".

После первой поломки самолета Бербок могла отправиться в Австралию регулярным рейсом, однако выбрала правительственный лайнер. Когда теперь глава МИД ФРГ вылетит в Австралию, пока неизвестно.

Ранее агентство DPA сообщило, что Бербок была вынуждена прервать полет в Австралию из-за поломки правительственного самолета и совершить промежуточную посадку в Абу-Даби. Там правительственный самолет дозаправился и взлетел в направлении Австралии, но уже спустя три минуты экипаж заметил неполадку. Командир воздушного судна сообщил, что имеются проблемы с посадочными щитками.

В итоге было решено снова вернуться в Абу-Даби. Для безопасного приземления пришлось в воздухе избавиться от 80 тонн керосина, поскольку лайнер после дозаправки весил 271 тонну при разрешенных при посадке 190 тоннах.