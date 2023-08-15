Большое жюри в Джорджии выдвинуло обвинения по делу о вмешательстве в выборы

Имена обвиняемых пока не разглашаются

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Большое жюри в штате Джорджия проголосовало за выдвижение обвинений по делу о вмешательстве в президентские выборы в 2020 году, но имена обвиняемых пока не называются.

Как сообщает телеканал CNN, обвинения выдвинуты по 10 пунктам, их текст передан судье, который должен принять официальное решение о выдвижении обвинений. После этого будут оглашены имена обвиняемых и детали обвинений.

Вероятно, обвинения будут выдвинуты в том числе против экс-президента США Дональда Трампа.

По сообщению представителя окружного суда Фултона, в чьей юрисдикции находится столица Джорджии Атланта, судье потребуется до трех часов для изучения решения присяжных, после чего документ будет опубликован. Таким образом, выдвижение новых уголовных обвинений в адрес Трампа ожидается в ближайшие несколько часов.

Обвинения против Трампа

Как ожидается, новые обвинения против Трампа будут выдвинуты в связи с якобы имевшей место попыткой давления на должностных лиц штата Джорджия для пересмотра результатов выборов в 2020 году. 3 января 2021 года газета The Washington Post распространила оказавшуюся в ее распоряжении аудиозапись разговора Трампа с представителями властей Джорджии. Судя по опубликованным данным, глава Белого дома требовал от секретаря штата Брэда Раффенспергера найти достаточное количество отданных в его поддержку на прошедших выборах голосов, чтобы подтвердить его победу в штате. Трамп при этом фактически запугивал Раффенспергера и его юридического советника Райана Джермани, намекая на их возможную уголовную ответственность в случае отказа. По данным газеты, Раффенспергер и Джермани в свою очередь настаивали на том, что результаты президентских выборов в Джорджии соответствовали действительности, а нарушений, о которых говорит Трамп, зафиксировано не было.

Прокуратура округа Фултон, к которому относится центральная часть столицы Джорджии Атланты, инициировала весной 2021 года разбирательство большого жюри присяжных, которое должно принять решение, есть ли основания для выдвижения уголовных обвинений в адрес Трампа в связи с этим инцидентом.

В отношении Трампа ранее были выдвинуты уголовные обвинения в финансовых махинациях при выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, в сговоре в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года, а также в ненадлежащем обращении с секретными документами.