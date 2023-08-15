Конгрессвумен США назвала вмешательством в выборы расследование против Трампа в Джорджии

Марджори Тейлор-Грин отметила, что расследование в отношении экс-президента Соединенных Штатов подошло к своему концу в преддверии президентской гонки

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин считает расследование в штате Джорджия в отношении бывшего президента Дональда Трампа, которое может привести к очередному судебному разбирательству, попыткой повлиять на предстоящие в 2024 году выборы в стране.

"Расследование <...> коррумпированного прокурора по округу Фултон Фэни Уиллис в отношении [бывшего] президента Трампа тянулось более двух с половиной лет и подоспело как раз для того, чтобы стать вмешательством в президентские выборы 2024 года. Это не является совпадением. Это вмешательство в выборы", - написала она в понедельник на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Прокуратура округа Фултон, к которому относится часть Атланты (административный центр Джорджии), инициировала весной 2021 года разбирательство большого жюри присяжных, которое должно принять решение, есть ли основания для выдвижения уголовных обвинений в отношении Трампа в связи с якобы имевшей место попыткой давления на должностных лиц штата для пересмотра результатов выборов в 2020 году.

3 января 2021 года газета The Washington Post распространила оказавшуюся в ее распоряжении аудиозапись разговора Трампа с представителями властей Джорджии. Исходя из опубликованных данных, экс-президент требовал от секретаря штата Брэда Раффенспергера найти достаточное количество отданных в его поддержку голосов на выборах, чтобы подтвердить его победу в штате. Трамп при этом фактически запугивал Раффенспергера и его юридического советника Райана Джермани, намекая на их возможную уголовную ответственность в случае отказа, сообщало издание. По его данным, Раффенспергер и Джермани настаивали на том, что результаты выборов в Джорджии соответствовали действительности, а нарушений, о которых говорил Трамп, зафиксировано не было.