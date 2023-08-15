Претендент на пост президента США оценил оказанную Украине помощь в $130 млрд

Роберт Кеннеди - младший отметил, что при этом у 15 млн американцев все еще нет медицинской страховки

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Расходы США на помощь Украине составили уже $130 млрд, хотя миллионы американцев остаются без медицинской страховки и талонов на еду. Такое мнение высказал претендент на пост президента США демократ Роберт Кеннеди - младший в интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону. Запись беседы размещена в аккаунте Карлсона в соцсети X (ранее Twitter).

"Мы к настоящему моменту уже направили туда $130 млрд", - сказал Кеннеди-младший.

"Как мы можем посылать $130 млрд, когда у 15 млн американцев нет медицинской страховки, когда мы лишаем 30 млн американцев талонов на еду?" - добавил он.

Кеннеди-младший отметил, что американские спецслужбы профинансировали протесты на "майдане" в 2013-2014 годах на $5 млрд.

"В 2014 году на Украине на "майдане" проходили протесты. Нам не говорили, что мы финансируем эти протесты, газеты, наше правительство никогда нам не говорили, - сказал Кеннеди-младший. - Агентство США по международному развитию, которое является прикрытием ЦРУ, вложило $5 млрд в эти протесты. Эти протесты потом привели к государственному перевороту".

"За месяц до того, как правительство было свергнуто, Виктория Нуланд [тогда помощник госсекретаря США] <...> провела секретный разговор с послом США, запись которого опубликована, она составляла новый кабинет министров Украины", - обратил внимание политик.