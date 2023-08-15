Большое жюри в Джорджии выдвинуло обвинения против Трампа по делу о выборах

Всего обвинения выдвинуты против 19 лиц по 41 пункту

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Большое жюри присяжных в штате Джорджия выдвинуло обвинения против экс-президента США Дональда Трампа в деле о попытке добиться пересмотра результатов президентских выборов в 2020 году. Соответствующий документ опубликован в базе данных окружного суда Фултона.

Всего обвинения выдвинуты против 19 лиц по 41 пункту. В их числе адвокат Трампа Руди Джулиани, глава аппарата Белого дома при Трампе Марк Медоуз, адвокат Трампа Джон Истман, связанный с Трампом адвокат Кеннет Чезбро, сотрудник Министерства юстиции США Джеффри Кларк, адвокат избирательного штаба Трампа Дженна Эллис, адвокат Роберт Чили, сотрудник избирательного штаба Трампа Майк Роман, председатель Республиканской партии в штате Джорджия Дэвид Шафер.

Обвинительное заключение

Выдвинутые в Джорджии обвинения в адрес Трампа предусматривают не менее 20 лет лишения свободы. Один из 11 вменяемых Трампу пунктов обвинений заключается в нарушении "Закона о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкетиров организациях" - RICO Act, предназначенного, прежде всего, для борьбы с организованными преступными группировками. Обвинение предполагает, что Трамп, 18 других обвиняемых, а также несколько других лиц, в отношении которых обвинения сейчас не выдвинуты, в составе преступной группы предпринимали усилия для пересмотра итогов президентских выборов в 2020 году, которые, как говорится в тексте обвинения, выиграл Джо Байден. Эта группа действовала в Джорджии, а также в других штатах - Аризоне, Мичигане, Нью-Мексико, Висконсине и в столичном округе Колумбия.

Эти обстоятельства позволяют выдвинуть против Трампа и других названных в документе лиц, в том числе, его адвоката Руди Джулиани и экс-главы аппарата Белого дома Марка Медоуза федеральные обвинения по RICO Act, предусматривающие наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Обвинения по другим пунктам - в сговорах с целью совершения подлога и влиянии на должностных лиц - также предполагают реальные сроки тюремного заключения.

Обвинения против Трампа

Новые обвинения против Трампа выдвинуты в связи с якобы имевшей место попыткой давления на должностных лиц штата Джорджия для пересмотра результатов выборов в 2020 году. Газета The Washington Post​​​ 3 января 2021 года распространила оказавшуюся в ее распоряжении аудиозапись разговора Трампа с представителями властей Джорджии. Судя по опубликованным данным, глава Белого дома требовал от секретаря штата Брэда Раффенспергера найти достаточное количество отданных в его поддержку на прошедших выборах голосов, чтобы подтвердить его победу в штате. Трамп при этом фактически запугивал Раффенспергера и его юридического советника Райана Джермани, намекая на их возможную уголовную ответственность в случае отказа. По данным газеты, Раффенспергер и Джермани в свою очередь настаивали на том, что результаты президентских выборов в Джорджии соответствовали действительности, а нарушений, о которых говорит Трамп, зафиксировано не было.

Прокуратура округа Фултон, к которому относится центральная часть Атланты, инициировала весной 2021 года разбирательство большого жюри присяжных, которое должно принять решение, есть ли основания для выдвижения уголовных обвинений в адрес Трампа в связи с этим инцидентом.

В отношении Трампа ранее были выдвинуты уголовные обвинения в финансовых махинациях при выплатах бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс, в сговоре в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года, а также в ненадлежащем обращении с секретными документами.