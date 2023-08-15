Президент Южной Кореи назвал Японию партнером в сфере безопасности

Юн Сок Ёль добавил, что с каждым днем растет значение сотрудничества Сеула, Вашингтона и Токио в регионе и на Корейском полуострове

СЕУЛ, 15 августа. /ТАСС/. Япония и Республика Корея разделяют общие ценности, Токио является для Сеула партнером в области безопасности и экономики. Об этом заявил южнокорейский президент Юн Сок Ёль в речи по случаю годовщины освобождения Корейского полуострова от японского господства.

"Сейчас Япония - наш партнер, с которым мы разделяем универсальные ценности и имеем общие интересы. Республика Корея и Япония - партнеры по сотрудничеству в сфере безопасности и экономики. Мы можем совместно внести вклад в мир и процветание на планете, сотрудничая ради будущего", - привело агентство Yonhap слова президента.

Юн Сок Ёль также сказал, что военный союз Республики Корея и США - это "союз мира и процветания". "С каждым днем растет значение сотрудничества Республики Корея, США и Японии в регионе и на Корейском полуострове", - добавил южнокорейский лидер.

"Чтобы справиться с ракетно-ядерной угрозой Северной Кореи на фундаментальном уровне, необходимы обмен данными о ядерных ракетах Северной Кореи в реальном времени и тесное трехстороннее сотрудничество Республики Корея, США и Японии в области разведывательных средств", - подчеркнул Юн Сок Ёль.

Во вторник в Республике Корея и КНДР отмечается годовщина освобождения Корейского полуострова, которая совпадает с капитуляцией Японии во Второй мировой войне. Император Японии Хирохито 15 августа 1945 года выступил по радио с обращением к своим подданным, в котором признал, что страна более не в состоянии продолжать войну и вынуждена принять условия Потсдамской декларации.