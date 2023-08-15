Премьер Японии заявил, что страна сделает все возможное, чтобы мир не увидел ужасов войны

Фумио Кисида отметил, что Токио продолжит сотрудничать с международным сообществом с целью решения различных проблем

ТОКИО, 15 августа. /ТАСС/. Япония продолжит свое развитие в качестве мирного государства и сделает все возможное для того, чтобы ужасы большой войны не повторились. Об этом заявил премьер-министр Фумио Кисида, выступая на церемонии, приуроченной к 78-й годовщине объявления о капитуляции страны во Второй мировой войне.

"Мы продолжим исполнять эту решительную клятву - делать все возможное, чтобы ужасы войны не повторились", - сказал он. Глава японского правительства пообещал, что Япония "под флагом активного пацифизма будет рука об руку сотрудничать с международным сообществом" над решением различных проблем. Кисида напомнил, что после окончания войны Япония "шла тропой мирного государства". "Урок истории был глубоко высечен в нашей груди, и мы двигались вперед, отдавая силы поддержанию мира и раскаянию", - отметил он.

Затем в зале "Ниппон будокан", где проходит церемония, была объявлена минута молчания. После нее с обращением к нации выступил император Нарухито. "Здесь, спустя долгое время после войны, думая о мирных годах и глубоко раскаиваясь за прошлое, искренне желаю, чтобы ужасы войны никогда не повторились", - отметил он. Нарухито подчеркнул, что молится за мир во всем мире и процветание Японии.

26 июля 1945 года в ходе Потсдамской конференции правительствами Великобритании, США и Китая была принята Потсдамская декларация, содержавшая требования безоговорочной капитуляции Японии. 28 июля японское правительство отклонило их. После этого США провели атомные бомбардировки Хиросимы (6 августа) и Нагасаки (9 августа). 8 августа СССР объявил о вступлении в войну против Японии.

15 августа 1945 года император Японии Хирохито выступил по радио с обращением к своим подданным, в котором признал, что страна более не в состоянии продолжать войну и вынуждена принять условия Потсдамской декларации. Церемония подписания Акта о капитуляции состоялась 2 сентября на борту американского линкора "Миссури" в Токийском заливе. Эта дата стала днем завершения Второй мировой войны.

Япония потеряла в войне 3,1 млн человек, в том числе примерно 800 тыс. мирных жителей, ставших жертвами американских бомбардировок городов страны и атомных ударов по Хиросиме и Нагасаки.