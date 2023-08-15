Литва перенесла закрытие двух КПП на границе с Белоруссией на 18 августа

Заседание правительства по этому вопросу пройдет 16 августа

ВИЛЬНЮС, 15 августа. /ТАСС/. Закрытие двух из шести контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Белоруссией перенесено Литвой с 15 августа на 18 августа.

На 16 августа назначено заседание правительства балтийской республики, которое уполномочено решать такие вопросы. В повестке дня, размещенной на сайте кабинета, содержится проект постановления о внесении изменений в положение об экстремальной ситуации государственного масштаба, предусматривающий приостановку с 18 августа работы КПП в Шумскасе и Тверячюсе.

Первоначально эту меру Минтранс Литвы, структурным подразделением которого является дирекция пограничных КПП, в связи с геополитической обстановкой, а также для уменьшения угроз нацбезопасности предлагал ввести 15 августа. Однако оказалось, что принять постановление к сроку кабмин не сможет из-за отсутствия кворума - в отпусках находились 9 из 14 министров. Для принятия решений необходимо участие не менее половины членов кабинета.

Вторым обстоятельством отсрочки могло стать то, что 15 августа в Литве является выходным днем. Католики отмечают религиозный праздник Успения Девы Марии. Многие верующие по традиции посещают храмы не только в Литве, но и в Белоруссии, куда граждане Литвы могут попасть без визы.

Переходы в Шумскасе и Тверячюсе служат в основном для местного сообщения. На них осуществляется ограниченный пропуск транспорта. На КПП в Тверячюсе грузовой транспорт не пропускается. Через КПП в Шумскасе могут следовать машины грузоподъемностью до 3,5 тонны.