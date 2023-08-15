Рассмотрение дела Трампа по существу начнется в течение шести месяцев

Экс-президент США может предстать перед судом по делу о вмешательстве в выборы не позднее 25 августа, сообщила прокуратура Джорджии

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Прокуратура Джорджии намерена рекомендовать, чтобы судебный процесс по существу по делу о вмешательстве в выборы экс-президента США Дональда Трампа начался не позднее чем через шесть месяцев, то есть до конца января 2024 года. Об этом заявила на пресс-конференции прокурор округа Фултон, где находится Атланта, Фэни Уиллис.

"Расписание заседаний назначает суд, но в течение недели мы представим свои рекомендации. Мы хотим двигаться вперед с этим делом и будем просить, чтобы рассмотрение дела по существу началось в течение шести месяцев", - сказала она.

"Что касается обвинений, исходя из законодательства штата Джорджия, большое жюри присяжных издает ордер на арест, я даю возможность обвиняемым не позднее 25 августа добровольно предстать перед судом", - добавила Уиллис.

Четыре дела

Трамп после выдвижения новых обвинений является обвиняемым уже в четырех уголовных делах - в Нью-Йорке, Флориде, округе Колумбия и Джорджии. Новых обвинений против него в ближайшее время не ожидается. Все расследования по уголовным делам, шедшие на протяжении последних лет в отношении Трампа, закончились выдвижением обвинений.

Сам Трамп ранее отмечал, что по трем первым делам ему грозит свыше 500 лет лишения свободы. Обвинения в Джорджии, фактически инкриминирующие экс-президенту создание преступной организации для оказания влияния на итоги выборов, могут стать наиболее серьезными и также предполагают десятки лет тюремного заключения. На текущий момент начало процессов по существу по каждому из дел планируется на первую половину 2024 года, то есть за несколько месяцев до президентских выборов. Судебный процесс после начала рассмотрения дела по существу может занимать от нескольких недель до нескольких месяцев.