В "Пхыа Тхаи" уверены в одобрении парламентом Таиланда своего кандидата на пост премьера

По информации газеты Bangkok Post, Сенат поддержит Сеттха Тхависина, поскольку "Пхыа Тхаи" отвергла политический курс победившей на выборах партии "Движение вперед"

БАНГКОК, 15 августа. /ТАСС/. Таиландская партия "Для тайцев" ("Пхыа Тхаи") уверена в одобрении парламентом своего кандидата Сеттха Тхависина на пост премьер-министра, однако процесс выборов главы правительства Таиланда может принять неожиданный поворот, в результате которого премьером может быть утвержден лидер партии "Народная государственная сила" ("Пхаланг Прачарат") и действующий вице-премьер генерал Правит Вонгсуван. Об этом сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на источники в "Пхыа Тхаи".

По данным издания, команда переговорщиков "Пхыа Тхаи" заручилась достаточной поддержкой со стороны других партий, чтобы утвердить своего кандидата премьером. Сенат, скорее всего, также поддержит Тхависина, поскольку "Пхыа Тхаи" отвергла политический курс победившей на выборах партии "Движение вперед", которая настаивала на исключении из уголовного кодекса статьи 112, предусматривающей наказание за оскорбление членов королевской семьи в виде тюремного заключения на срок от 3 до 15 лет. Эта инициатива вызвала резкое неприятие среди сенаторов и консервативных политических сил.

Однако не исключен сценарий, при котором Сенат откажется поддержать кандидатуру Тхависина и на первые роли выйдет Вонгсуван, чья партия является партнером "Пхыа Тхаи" по коалиции. Другим потенциальным кандидатом от консервативного лагеря может стать лидер партии "Бхумчайтхай", вице-премьер и глава Минздрава Анутин Чарнвиракул.

Местные СМИ отмечают, что председатель Палаты представителей Национальной ассамблеи (парламента) Таиланда Ван Мухамад Нор Матха может назначить сегодня дату совместного заседания парламента, которое должно состояться не ранее чем через три дня с момента ее объявления. Если это произойдет, то Палата представителей и Сенат соберутся 18 августа для голосования по кандидатуре премьера.

Партия "Движение вперед" по итогам прошедших 14 мая парламентских выборов получила 151 депутатское кресло в 500-местной нижней палате. Другой представитель оппозиции в лице "Пхыа Тхаи" смог провести в парламент 141 депутата. После неудачной попытки лидера "Движения вперед" Питы Лимчароенрата сформировать правительство, "Пхыа Тхаи" официально выдвинула кандидатом в премьер-министры Сеттха Тхависина. Она также возглавила процесс создания новой правительственной коалиции уже без участия партии "Движение вперед", на чем настояли сенаторы.