Спикер Маккарти обвинил Байдена в использовании правительства как "оружия" против Трампа

Окружной прокурор в Джорджии хочет набрать очки для своей политической карьеры, считает конгрессмен

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) после выдвижения новых обвинений в адрес экс-президента США Дональда Трампа в штате Джорджия обвинил американского лидера Джо Байдена в использовании правительства против Трампа с целью вмешательства в предстоящие президентские выборы 2024 года.

"Правосудие должно быть слепо, однако Байден превратил правительство в оружие против своего ведущего политического оппонента для того, чтобы повлиять на итог выборов в 2024 году. Теперь радикальный окружной прокурор в Джорджии вслед за Байденом нападает на президента Трампа, используя это, чтобы набрать очки для своей политической карьеры", - написал он в понедельник на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Большое жюри в штате Джорджия выдвинуло обвинения против Трампа в деле о попытке добиться пересмотра результатов выборов президента в 2020 году. Всего против Трампа выдвинуты обвинения по 11 пунктам, в том числе в подлоге и попытке склонить должностное лицо к нарушению присяги, а также по закону о преступных организациях (RICO Act).