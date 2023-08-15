Президент Южной Кореи предложил КНДР экономическую помощь в обмен на денуклеаризацию

Юн Сок Ёль отметил, что для устранения "ракетно-ядерной угрозы" Северной Кореи необходим постоянный диалог между Южной Кореей, Японией и США

СЕУЛ, 15 августа. /ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль намерен продолжать добиваться реализации инициативы, которая подразумевает предоставление южнокорейской экономической помощи КНДР в обмен на ее отказ от ядерного оружия.

"Мы построим мир на основе подавляющей силы, упорно работая над смелой инициативой. Мы продолжим сотрудничать с международным сообществом, чтобы власти Северной Кореи выбрали путь диалога и сотрудничества, а не ядерного оружия и ракет, чтобы они могли улучшить жизнь своего населения", - привело агентство Yonhap слова президента. Он выступал с речью по случаю годовщины освобождения Корейского полуострова от японского господства.

В то же время Юн Сок Ёль сказал, что для устранения "ракетно-ядерной угрозы" КНДР необходим обмен данными между Южной Кореей, Японией и США о ракетах народной республики в реальном времени. По его словам, значение трехстороннего сотрудничества Сеула, Токио и Вашингтона растет с каждым днем. В связи с этим Юн Сок Ёль добавил, что предстоящий 18 августа трехсторонний саммит в американском Кэмп-Дэвиде станет "новой вехой" в сотрудничестве этих стран.

В своей речи Юн Сок Ёль также назвал Японию важным партнером в экономике и сфере безопасности. По его словам, нахождение на территории Японии семи "тыловых баз" Командования ООН - важный фактор сдерживания "северокорейского вторжения в Южную Корею". Командование ООН следит за соблюдением перемирия, которое завершило Корейскую войну.

15 августа 2022 года в праздничной речи Юн Сок Ёль впервые представил инициативу, которая подразумевает оказание КНДР помощи в обмен на денуклеаризацию. Несколько дней спустя Ким Ё Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заявила, что Пхеньян никогда не примет это предложение.