Лукашенко назвал размещение ТЯО в Белоруссии реакцией на милитаризацию Восточной Европы

Президент Белоруссии отметил, что сейчас в мире обострились все вызовы и угрозы

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Размещение тактического ядерного оружия на белорусской территории является адекватной реакцией на ускоренную милитаризацию Восточной Европы. Об этом говорится в приветствии, которое направил президент Белоруссии Александр Лукашенко участникам XI Московской конференции по международной безопасности.

"Размещая тактическое ядерное оружие на белорусской территории, мы адекватно реагируем на ускоренную милитаризацию Восточной Европы и рост военной активности США и НАТО", - отметил Лукашенко, слова которого приводит его пресс-служба. Вместе с тем это не отменяет мирные инициативы, выдвигаемые белорусской стороной "в интересах перезапуска диалога по вопросам европейской и глобальной безопасности на равных условиях", заявил президент.

Белорусский лидер подчеркнул, что международная обстановка остается беспрецедентно напряженной, обострились все вызовы и угрозы. "Дискредитировано международное право в сфере контроля над вооружениями, - сказал Лукашенко. - Нарастают риски применения оружия массового уничтожения, включая провокации с использованием ядерных и биологических средств поражения".

Глава государства констатировал, что информационные войны, киберпреступления стали мощным фактором экономической и национальной нестабильности для государств, новым видом оружия, подрывающим систему международных торгово-экономических связей. "На этом фоне, оставаясь последовательным сторонником обеспечения мира и безопасности, выполняя ранее взятые на себя международные обязательства, Республика Беларусь вместе с партнерами, а также в рамках Союзного государства Беларуси и России прикладывает максимум усилий для укрепления взаимодействия в борьбе с транснациональными вызовами и угрозами различного характера", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, встречи и общение в формате многостороннего диалога по приоритетным направлениям обеспечения глобальной и региональной безопасности стали очень востребованными и актуальными. "Они позволяют обменяться профессиональными мнениями, комплексно оценить динамику во всех регионах земного шара, сверить повестку дня по ключевым проблемам сохранения мира", - отметил президент.