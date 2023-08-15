Лукашенко поздравил президента Индии с Днем независимости

Президент Белоруссии отметил, что Минск нацелен на расширение диалога с Нью-Дели

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьер-министра этой страны Нарендру Моди с национальным праздником Республики Индия - Днем независимости, отметив нацеленность Минска на расширение диалога с Нью-Дели, в том числе в рамках международных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Мы очень благодарны Индии за проведенную работу по присоединению Беларуси к ШОС и рассчитываем на скорую ратификацию индийской стороной соответствующего меморандума, чтобы уже в ближайшее время стать полноправным членом организации, отметил Лукашенко в послании Нарендре Моди - Мы также заинтересованы подключиться к измерению БРИКС, в связи с чем направили заявку и надеемся на вашу поддержку в этом вопросе". Глава белорусского государства отметил, что будет рад встретиться с Наредрой Моди в Минске или Нью-Дели, либо провести переговоры во время международных мероприятий, чтобы обсудить пути поднятия белорусско-индийских отношений "на уровень стратегического партнерства". В послании подчеркивается, что Белоруссия всегда была и останется надежным другом и партнером Индии в европейском регионе.

Белорусский лидер также подтвердил стремление Минска к расширению диалога и на двустороннем треке. "Диалог Минска и Нью-Дели осуществляется в духе равноправия, взаимной заинтересованности в углублении сотрудничества и его практическом наполнении", - отметил Лукашенко в поздравлении Драупади Мурму. По его словам, об этом свидетельствуют открытие авиакомпанией "Белавиа" регулярных рейсов между странами, интерес индийских партнеров к созданию совместных предприятий в сфере производства сельскохозяйственной техники, электротранспорта и фармацевтических препаратов, а также наращивание плодотворных научных, образовательных, туристических и культурных связей. "Убежден, благодаря совместным усилиям эта положительная тенденция сохранится, в том числе через проведение визитов на различных уровнях", - говорится в поздравлении.