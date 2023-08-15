Избирком Таиланда не выявил нарушений законодательства лидером партии "Движение вперед"

Представители общественности подозревали Питу Лимджароенрата во владении акциями телеканала iTV на момент проведения выборов

БАНГКОК, 15 августа. /ТАСС/. Следственный комитет избирательной комиссии Таиланда может отклонить обвинения в отношении лидера партии "Движение вперед" Питы Лимчароенрата, которого представители общественности подозревают во владении акциями телеканала iTV на момент проведения выборов. Об этом сообщила газета The Nation.

По данным источника издания, расследование избиркома установило, что Лимчароенрат не получал никаких доходов в период регистрации кандидатом в депутаты от телеканала, который прекратил вещание в 2008 году. В этой связи следственный комитет органа направит на дополнительное рассмотрение результаты проведенного расследования для вынесения окончательного решения.

Избирком Таиланда 9 июня начал расследование в связи с обвинениями в адрес Лимчароенрата во владении акциями телеканала iTV. Конституция королевства запрещает участие в избирательном процессе владельцам медиакомпаний. 12 июля орган передал это дело в Конституционный суд, который затем принял решение приостановить депутатский мандат лидера "Движения вперед" до вынесения решения по итогам разбирательства. На тот момент Лимчароенрат был единственным кандидатом на пост главы таиландского правительства. На заседании парламента, прошедшем 13 июля, он не получил достаточной поддержки в 376 голосов двухпалатной 750-местной Национальной ассамблеи, чтобы занять кресло премьера.

"Движение вперед" по итогам прошедших 14 мая парламентских выборов получило 151 депутатское кресло в 500-местной Палате представителей. Другой представитель оппозиции в лице партии "Для тайцев" ("Пхыа Тхаи") смог провести в парламент 141 депутата. После неудачной попытки "Движения вперед" сформировать правительство партия "Для тайцев" официально выдвинула кандидатом в премьер-министры Таиланда Сеттха Тхависина и возглавила процесс создания новой правительственной коалиции уже без участия "Движения вперед".