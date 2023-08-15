Глава МИД Армении примет участие в заседании Совбеза ООН по вопросу Нагорного Карабаха

Заседание состоится 16 августа в Нью-Йорке

ЕРЕВАН, 15 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отправится в Нью-Йорк, где 16 августа примет участие в заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом написала на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) пресс-секретарь МИД Ани Бадалян.

"16 августа министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян прибудет в Нью-Йорк для участия в срочном заседании Совета Безопасности ООН, созванном по просьбе Армении в связи с ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе вследствие тотальной блокады Азербайджана", - отметила она.

Единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению - Лачинский коридор - остается перекрытой. По данным армянской стороны, его заблокировала 12 декабря 2022 года группа азербайджанцев, представившихся экологами, а затем Баку официально установил контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией возле моста Хакари. Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и Международного комитета Красного Креста. 15 июня после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.