Глава СНБО заявил, что Запад не давит на Украину в вопросе переговоров с РФ

По словам Алексея Данилова, такие сообщения "существуют только в интернете"

РИМ, 15 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов утверждает, что его страна не испытывает давления со стороны союзников по вопросу переговоров с Россией.

"Новости об этом якобы оказываемом давлении ничем не подтверждены. Они существуют только в интернете <...> Ни на какие обязательства по переговорам партнеры нам не указывали", - сказал он в интервью итальянской газете La Repubblica.

В начале августа газета Die Welt сообщила, что малоуспешное украинское контрнаступление указывает на то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут дать мощный отпор России предстоящей зимой и Киев будет вынужден пойти на мирные переговоры с Москвой под серьезным давлением Запада. В публикации указывалось, что на Западе сильно разочарованы тем, как идет контрнаступление ВСУ.

Российская сторона на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно конфликта на Украине. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой к дипломатическому решению кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.