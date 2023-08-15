Глава Гагаузской автономии Молдавии готова к компромиссам для утверждения исполкома

Евгения Гуцул намерена исправить то, что депутаты Народного собрания Гагаузии считают ошибкой

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул готова к компромиссам с депутатами Народного собрания Гагаузии (НСГ) для утверждения Исполнительного комитета. Об этом она заявила в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы пойдем на уступки, исправим то, что они [депутаты] считают ошибкой", - сказала Гуцул. Она объяснила, что законодателей не устраивает предложенная структура исполкома, хотя она аналогична действующей. Со своей стороны законодатели отмечают, что в прошлый раз исполком был утвержден с нарушениями. Открытым также остается вопрос о членах возглавляемой главой Гагаузии структуры, который наблюдатели называют причиной конфликта.

Еще одним препятствием является утверждение Гуцул членом правительства Молдавии. Президент республики Майя Санду ранее заявила, что выборы в Гагаузии прошли с нарушениями, и затягивает с подписанием соответствующего указа, хотя итоги голосования были утверждены еще в мае. Как считает Гуцул, глава Молдавии обязана утвердить ее членом правительства до 19 августа.

Ранее НСГ трижды отклонял предложенную Гуцул структуру исполкома. Если депутаты не смогут договорится до конца сентября, то глава автономии вправе распустить нынешний состав НСГ.

Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница находящейся в оппозиции партии "Шор", которая недавно была признана незаконной в Молдавии. После этой победы конфликт региона с центром обострился. Президент Молдавии заявила, что выборы прошли с нарушениями, в Центризбиркоме Гагаузии прошли обыски, заведены уголовные дела о незаконном финансировании избирательной кампании и подкупе избирателей. Действия центральных властей вызвали возмущение общественности автономии - в Комрате прошел стихийный митинг, тогда депутаты НСГ единогласно выразили поддержку Гуцул.