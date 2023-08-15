Пекин сделал Токио представление из-за посещения храма Ясукуни официальными лицами Японии

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил об ошибочной позиции, которую японская сторона занимает по вопросам истории

ПЕКИН, 15 августа. /ТАСС/. Китайские власти сделали серьезное представление правительству Японии в связи с недавним посещением храма Ясукуни японскими официальными лицами. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай уже сделал серьезное представление японской стороне по данному поводу, мы жестко обозначили свою позицию, - сообщил он на брифинге, комментируя указанное событие. - То, что официальные лица Японии совершают негативные действия, касающиеся храма Ясукуни, в очередной раз свидетельствует об ошибочной позиции, которую японская сторона занимает по вопросам истории".

По словам китайского дипломата, поражение Японии во Второй мировой войне ознаменовало для Китая "великую победу добра над злом и света над тьмой", которая навсегда запечатлена в истории. "Мы настаиваем, чтобы Япония учла уроки истории и твердо следовала по пути мирного развития", - подытожил Ван Вэньбинь.

Ранее, в 78-ю годовщину объявления Японии о капитуляции во Второй мировой войне, руководство правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) посетило синтоистский храм Ясукуни. В нем хранятся списки солдат, в том числе военных преступников, казненных по итогам Токийского процесса (1946-1948). В частности, паломничество совершил глава политического совета ЛДП Коити Хагиуда.

В Китае, Республике Корея и других азиатских странах, пострадавших во время Второй мировой войны, посещение Ясукуни японскими официальными лицами и их подношения храму вызывают протесты и воспринимаются как оправдание японской агрессии.