Госслужащих и силовиков Казахстана обяжут воздерживаться от посещения игорных заведений

Согласно пояснительному документу к соответствующим поправкам, они направлены на снижение репутационных рисков, недопущение действий, подрывающих достоинство и авторитет органов государственной власти со стороны его представителей

АСТАНА, 15 августа. /ТАСС/. Государственных служащих и военных в Казахстане обяжут воздерживаться от посещений игорных заведений республики после нескольких скандалов, связанных с проверками чиновников, уличенных в активном посещении казино.

Соответствующие поправки в нескольких указах президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева опубликованы порталом правовой информации.

"Поправки направлены на снижение репутационных рисков, недопущение действий, подрывающих достоинство и авторитет органов государственной власти со стороны его представителей", - сообщается в пояснительном документе. В частности, военнослужащим и государственным служащим вменяется "воздерживаться от посещения игорного заведения, которое подпадает под определение, предусмотренное законом Республики Казахстан "Об игорном бизнесе".

Госслужащим в отличие от военных разрешено посещать игорные заведения по служебной необходимости.

Осенью 2022 года прокуратура Алматинской области по итогам проверки выявила 305 госслужащих страны, которые потратили на азартные игры 507 млн тенге (около $1,1 млн), среди которых оказались сотрудники МВД, Минобороны, Минфина, Верховного суда и региональные чиновники.

Министерство обороны республики сообщило в июне, что выявило 63 военнослужащих, увлекающихся азартными играми и уволило 11 из них, наложив на остальных дисциплинарные высказывания.