Таджикистан готов сотрудничать с Ираном по делу теракта в мавзолее Шах-Черах

Однако со стороны иранских коллег еще не поступал запрос, отметил министр иностранных дел Сироджиддин Мухриддин

ДУШАНБЕ, 15 августа. /ТАСС/. Таджикистан не получал официальных запросов от Ирана по теракту в мавзолее Шах-Черах, в котором участвовал таджикистанец, но готов к сотрудничеству. Инцидент не повлияет на отношения двух стран, заявил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.

"Мы пока не получили никаких официальных документов по данному случаю со стороны Ирана. <...> Мы осуждаем теракт в Шах-Черахе. <...> Если будет официальный запрос со стороны Ирана, мы обязательно задействуем соответствующие органы для выяснения деталей", - сказал министр на пресс-конференции.

Он выразил соболезнования по поводу происшествия, а также заявил, что "где бы террорист ни был - он преступник". "Мы готовы сотрудничать с нашим дружественным партнером Ираном по этому вопросу, этот теракт не повлияет на наши отношения", - сказал глава МИД Таджикистана.

Иранское агентство IRNA сообщило, что в мавзолее Шах-Черах в городе Шираз в провинции Фарс 13 августа произошел теракт. По сведениям агентства Tasnim, двое боевиков попытались проникнуть на территорию мечети. Один из них открыл огонь из автомата по находящимся в мавзолее людям. Его задержали силы безопасности вскоре после нападения. По последним данным, в результате атаки погиб один человек, еще восемь получили ранения. Председатель суда провинции Фарс заявил, что исполнителем теракта в мавзолее является гражданин Таджикистана.