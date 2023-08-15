В МО Белоруссии считают, что Запад активно готовится к прямому военному столкновению

Как заявили в Минске, в это вкладываются огромные деньги

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Запад активно инвестирует в оружие, готовясь к непосредственному военному столкновению. Уверенность в этом выразил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности.

"На Западе идут интенсивные военные приготовления, в это вкладываются огромные деньги. Надо понимать, что в капиталистическом мире замораживать свои активы в оружие и раздутую армию просто так никто не будет, - сказал он. - Поэтому вывод можно сделать однозначный: возможность прямого военного столкновения с НАТО в будущем становится весьма очевидной". По словам Хренина, сегодня "все маски сброшены", истинные планы Запада уже звучат из уст должностных лиц высокого ранга.

Как отметил министр, единственное, что сдерживает властные структуры стран "золотого миллиарда" от развязывания крупномасштабной войны, - это угроза ядерного ответа на их действия. "Не случайно Республика Беларусь рассматривает возвращение тактического ядерного оружия на свою территорию как действенный фактор стратегического сдерживания", - подчеркнул он.