Источник сообщил, что Таиланд получил приглашение на саммит БРИКС

Саммит состоится в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа

БАНГКОК, 15 августа. /ТАСС/. Таиланд получил приглашение поучаствовать в саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге в ЮАР. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил дипломатический источник в МИД Таиланда.

"Таиланд находится в процессе рассмотрения приглашения, чтобы принять участие в дискуссиях в формате БРИКС Outreach и саммите БРИКС плюс", - сказал источник.

Как ранее пояснили в МИД ЮАР, БРИКС Outreach является структурой, которая предполагает создание нескольких групп сотрудничества, которые будут работать по конкретным проектам и направлениям. Таиланд является постоянным участником саммитов в формате БРИКС плюс. Бангкок стремится к более тесным отношениям с объединением и высказывал интерес к вступлению в БРИКС.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа и станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин примет участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону на нем будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.