В Триполи в результате столкновений погибли шесть человек

Еще 20 получили ранения

КАИР, 15 августа. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек стали жертвами вооруженных столкновений в ливийской столице Триполи. Как передает телеканал Al Hadath, 20 человек получили ранения.

По данным канала, вспыхнувшие вечером в понедельник стычки на южных окраинах города продолжились утром. Телеканал Libya al-Ahrar сообщает, что Университет Триполи принял решение приостановить свою работу во вторник в связи с напряженной обстановкой в столице.

Вооруженные столкновения начались в районах Айн-Зара и Салах-ад-Дин в понедельник вечером. По информации местных источников, эскалация в Триполи, вероятно, связана с задержанием в международном аэропорту одного из командиров 444-й бригады, которая входит в состав войск столичного военного округа и связана с Президентским советом Ливии. Незадолго до начала стрельбы в этих районах развернули свои силы сотрудники судебной полиции.