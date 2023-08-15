В офисе Зеленского считают, что рано или поздно РФ и Украина сядут за стол переговоров

Условием для начала какого-либо диалога должен быть вывод российских войск с "территории Украины в границах 1991 года", добавил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк

ПАРИЖ, 15 августа. /ТАСС/. Киев согласен со словами президента Франции Эмманюэля Макрона, который считает, что рано или поздно Россия и Украина сядут за стол переговоров. Об этом в интервью журналу Le Point заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

"Президент Франции полностью нас поддерживает. Его поддержка тотальна. Парадоксально, но, говоря о переговорах, он дает России рычаг, который она использует против нас. Но по сути мы согласны с Эмманюэлем Макроном. В конце концов переговоры будут", - сказал Подоляк.

При этом он полагает, что условием для начала какого-либо диалога должен быть вывод российских войск с "территории Украины в границах 1991 года".

Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой к дипломатическому решению кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией.