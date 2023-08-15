В Белоруссии заявили, что корректируют военную политику

Но Минск не планирует ни на кого-то нападать, отметил министр обороны Виктор Хренин

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Ситуация в мире заставляет Белоруссию корректировать свою военную политику, однако ее основные положения остаются неизменны: Минск сделает все для защиты своей независимости и не планирует ни на кого нападать. Об этом на XI Московской конференции по безопасности заявил министр обороны республики Виктор Хренин.

"Беларусь - миролюбивая страна и открыта для диалога. Однако в этой обстановке мы вынуждены корректировать свою военную политику", - сказал он, напомнив, что в ближайшее время будет принята новая редакция концепции национальной безопасности республики, также идет активная работа над актуализацией положений действующей военной доктрины.

Министр отметил, что "через проекты этих знаковых для государства документов красной нитью проходит тезис о том, что руководство страны сделает все возможное, чтобы никто даже не пытался указывать белорусам, как жить на своей земле".

"Наша армия готова дать отпор любому, кто попытается посягнуть на независимость, суверенитет, территориальную целостность и конституционный строй белорусского государства и его союзников. Но в то же время, и это будет продекларировано в новой [военной] доктрине, мы не планируем ни на кого нападать и не хотим ни с кем воевать", - подчеркнул министр.

В конце мая заместитель государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александр Рахманов сообщил, что обновленная концепция национальной безопасности республики практически готова для рассмотрения на Всебелорусском народном собрании, которое пройдет в конце апреля 2024 года. В проекте документа, в частности, внесены корректировки понятия источника угрозы национальной безопасности, появилась биологическая сфера национальной безопасности. В перечень стратегических национальных интересов впервые включены новые положения о необходимости всемерной защиты народа Белоруссии как уникальной исторической общности.