Президент Румынии заявил, что страна будет укреплять структуры НАТО на своей территории

Клаус Йоханнис отметил, что государство будет, как и до сих пор, предоставлять политическую и практическую помощь Украине

БУХАРЕСТ, 15 августа. /ТАСС/. Румыния является важным региональным центром для НАТО и продолжит усилия по укреплению структур альянса на территории страны. Об этом заявил президент Клаус Йоханнис.

"Румыния представляет собой важный центр тяжести укрепленной позиции сдерживания и обороны НАТО", - сказал он, выступая в ходе традиционных торжеств по случаю Дня военно-морского флота Румынии на набережной Командования флота в Констанце (юго-восток страны). "Румыния <...> будет продолжать усилия по укреплению структур НАТО на территории страны, в особенности боевой группы НАТО, учрежденной в Чинку в 2022 году".

"Румыния будет, как и до сих пор, предоставлять политическую и практическую помощь Киеву <...>, - подчеркнул глава государства. - Мы примем участие в подготовке украинских военных в рамках миссии по военной помощи ЕС и откроем в стране региональный центр подготовки пилотов для самолетов F-16, который будет обслуживать румынских, союзных и украинских пилотов".

После четырехлетнего перерыва на море и на набережной прошли показательные учения с участием морских патрульных самолетов США и Франции. Их сценарий включал отражение атаки неприятельской авиации, поиск и уничтожение вражеской подводной лодки, отражение высадки морского десанта, борьбу с нелегальной миграцией на море.

Традиционные торжества по случаю Дня военно-морского флота прошли и в других черноморских и дунайских городах-портах Румынии.