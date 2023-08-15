В Великобритании задержали трех граждан Болгарии по подозрению в шпионаже в пользу России

Из задержали в феврале, передает Би-би-си

ЛОНДОН, 15 августа. /ТАСС/. Трое граждан Болгарии были задержаны в Великобритании в феврале по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

По данным Лондона, 45-летний Орлин Русев, 41-летний Бизер Джамбазов и 31-летняя Катрин Иванова, проживавшие в Великобритании, якобы работали на российские спецслужбы. В настоящее время они остаются под стражей. Би-би-си отметила, что граждане Болгарии были задержаны сотрудниками контртеррористических подразделений полиции Лондона, которые занимаются делами по шпионажу.

Согласно корпорации, им предъявлены обвинения в подделке официальных документов, в том числе паспортов и других удостоверений личности, таких стран, как Болгария, Великобритания, Греция, Испания, Италия, Словения, Франция, Хорватия и Чехия. Подчеркивается, что Русев проживал в городе Грейт-Ярмут в графстве Норфолк на востоке Англии, в то время как Джамбазов и Иванова жили вместе в районе Харроу на северо-западе Лондона. По информации Би-би-си, они проживали в Соединенном Королевстве на протяжении нескольких лет, периодически меняя работу.

Указывается, что Русев переехал в Великобританию в 2009 году, где в течение трех лет работал в сфере финансовых услуг на технических должностях. Позднее он владел бизнесом по мониторингу и анализу трафика связи, который подразумевал перехват сообщений или электронных сигналов. Кроме того, на его странице в социальной сети LinkedIn (запрещена в России) говорится, что в прошлом он был советником Министерства энергетики Болгарии.

Джамбазов и Иванова перебрались в Великобританию примерно 10 лет назад. Сообщается, что Джамбазов работал водителем в больницах, а Иванова - лаборанткой в частной медицинской фирме. Би-би-си добавила, что они на добровольных началах руководили организацией, оказывающей помощь проживающим в королевстве болгарам. Кроме того, корпорация отметила, что пара работала в болгарских избирательных комиссиях в Лондоне, созданных для того, чтобы живущие в Великобритании граждане Болгарии могли принять участие в национальных выборах.

Трое задержанных должны предстать перед Центральным уголовным судом Лондона Олд-Бейли в январе 2024 года, уточнила Би-би-си. Посольства РФ и Болгарии в Великобритании пока не прокомментировали ТАСС выдвинутые обвинения.