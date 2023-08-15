Минск видит в ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС альтернативные механизмы безопасности

Как сообщили в МО Белоруссии, предпринимаемые "интеграционные усилия ломают планы Запада"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Белоруссия видит в ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС альтернативные механизмы обеспечения безопасности. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Не стоит удивляться, почему Республика Беларусь является активным участником интеграционных процессов в рамках ОДКБ и СНГ, стремится в ШОС и БРИКС. Мы просто видим в этих организациях альтернативные механизмы обеспечения безопасности за счет объединения народов", - сказал министр.

По его словам, предпринимаемые "интеграционные усилия ломают планы Запада". "Не случайно осуществляются попытки внести раздор в союзы государств, оторвать страны друг от друга, вовлечь их в западную неоколониальную модель поведения", - сказал Хренин.

Он подчеркнул, что в рамках таких устремлений союзникам предлагаются различные альтернативные форматы сотрудничества, экономические и финансовые преференции. "Не буду повторяться, насколько опасно нарушение единства в форматах СНГ, ОДКБ, ШОС в долгосрочной перспективе", - отметил глава Минобороны Белоруссии. По его словам, складывающаяся в мире обстановка не оставляет сомнений в том, что надо держаться вместе, пройти сложный этап становления миропорядка с наименьшими потрясениями смогут лишь те страны, которые сохранят сплоченность. "Именно поэтому мы всё чаще говорим о необходимости углубления интеграции", - заявил Хренин.