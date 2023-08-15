Верховный суд Белоруссии ликвидировал Объединенную гражданскую партию

Лидер партии Николай Козлов в ноябре 2022 года был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за организацию и участие после выборов в действиях, грубо нарушающих общественный порядок

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии удовлетворил иск Минюста о ликвидации Объединенной гражданской партии (ОГП). Об этом ТАСС сообщили в пресс-служба суда.

"15 августа 2023 года решением Верховного суда Республики Беларусь ликвидирована Объединенная гражданская партия <...>. Решение вступило в законную силу", - проинформировали в пресс-службе.

Оппозиционная правоцентристская Объединенная гражданская партия была зарегистрирована в ноябре 1995 года, перерегистрирована в июле 1999 года. Лидер ОГП Николай Козлов в ноябре 2022 года был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за организацию и участие после президентских выборов 2020 года в действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

В феврале президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал принятый ранее парламентом закон, предусматривающий изменение условий создания и деятельности политических партий. В соответствии с документом, вступившим в силу 4 марта, Минюст в течение шести месяцев должен перерегистрировать политические партии. Деятельность объединений, не прошедших перерегистрацию и не принявших решение о ликвидации, будет прекращена по решению Верховного суда.

К настоящему времени Верховный суд по искам Минюста ликвидировал Белорусскую партию "Зеленые", партию "Белорусская социал-демократическая Грамада", Республиканскую партию, Социал-демократическую партию Народного согласия и Партию БНФ.

По состоянию на начало года в перечне Минюста Белоруссии числились 15 политических партий. В начале мая была зарегистрирована партия "Белая Русь", в июне документы о перерегистрации получили Либерально-демократическая партия Белоруссии, Коммунистическая партия Белоруссии и Республиканская партия труда и справедливости. "Белая Русь" и перерегистрированные партии являются сторонниками политики действующей власти. В конце февраля министр юстиции Белоруссии Сергей Хоменко заявил, что после проведения перерегистрации в стране останутся три-четыре партии.