Мэр Стамбула сообщил о готовности баллотироваться на новый срок на выборах в 2024 году

Решение о выдвижении кандидата в мэры города должно быть принято руководством Народно-республиканской партии, которую представляет Экрем Имамоглу

СТАМБУЛ, 15 августа. /ТАСС/. Действующий мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил о готовности баллотироваться на новый срок на предстоящих в марте 2024 года выборах главы турецкого мегаполиса.

"Мы должны объединиться для того, чтобы вновь завоевать Стамбул. Призываю всех наших граждан выступить единым фронтом, чтобы вернуть демократию и стать истинными хозяевами нашего города. Так же, как и в 2019 году, я выхожу в путь, чтобы служить Стамбулу и его 16 млн жителей", - сказал он на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос, означает ли его заявление выдвижение кандидатуры на пост мэра, Имамоглу сказал: "Я не говорил, что являюсь кандидатом [в мэры], я сказал, что выхожу в путь".

Решение о выдвижении кандидата в мэры Стамбула должно быть принято руководством оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), которую представляет 52-летний политик.

Имамоглу, возглавляющий Стамбул с 2019 года, считался одним из возможных соперников действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана на состоявшихся в мае выборах главы республики. Однако НРП и альянс оппозиции выдвинули единым кандидатом в президенты лидера партии Кемаля Кылычдароглу, который проиграл Эрдогану во втором туре выборов.