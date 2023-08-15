В Лаосе выступили против открытия военных баз США в АСЕАН

Генеральный директор института промышленности и коммерции министерства промышленности и торговли страны Кеоморакот Сидлаконе отметил, что сейчас среди стран ассоциации есть две-три группы, где одни выступают за Запад, другие - нет

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Лаос не поддерживает открытие иностранных военных баз на пространстве Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом заявил ТАСС генеральный директор института промышленности и коммерции министерства промышленности и торговли Лаоса доктор Кеоморакот Сидлаконе.

"То, что касается безопасности вокруг АСЕАН. Сейчас среди стран АСЕАН есть две-три группы: одни за Запад, другие - нет. Несколько стран предлагают открыть военные базы США. Мы тоже сейчас следим за этим. Мы не хотим, чтобы были открыты военные базы иностранцами в АСЕАН", - сказал он на полях ХI Московской конференции по международной безопасности.

Представитель министерства также отметил, что экономическое сотрудничество Лаоса и РФ активно развивается. "Мы следим за Россией и отношениями РФ с Юго-Восточной Азией, в том числе Лаосом. Лаос и Россия имеют дипломатические отношения уже больше 60 лет. И мы никогда не остановим эти дипломатические отношения", - добавил Сидлаконе.

О форуме

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.