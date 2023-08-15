15 августа, 10:39
Попытка госпереворота в Нигере

В ФРГ считают, что госпереворот в Нигере отбросил назад развитие Сахельского региона

Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце выступила за скорейшее восстановление конституционного порядка в стране

БЕРЛИН, 15 августа. /ТАСС/. Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце заявила, что государственный переворот в Нигере усугубил ситуацию в Сахельском регионе, отбросив назад его развитие. Такое мнение она высказала в ходе поездки по странам Западной Африки.

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Министр отметила, что госпереворот в Нигере - это "неудача, которая усугубляет сложные проблемы развития в стране и в Сахельском регионе". При этом она выступила за скорейшее восстановление конституционного порядка в Нигере. "Мы призываем к немедленному освобождению президента Мохаммеда Базума и полному восстановлению конституционного порядка в Республике Нигер", - приводит слова Шульце агентство Reuters.

В настоящее время Шульце совершает турне по странам Западной Африки. Она посетит Мавританию и Нигерию, где запланированы переговоры с представителями ECOWAS. Ожидается, что речь пойдет о том, как Германия может поддержать усилия по поиску мирного решения ситуации в Нигере. 

Теги:
НигерГерманияПопытка госпереворота в Нигере
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