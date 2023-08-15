В Белоруссии заявили, что США готовит европейцев к агрессии против их восточных соседей

Министр обороны республики Виктор Хренин отметил, что в НАТО считают, что "украинцы должны продолжать гибнуть в боях, ослабляя Россию в военном плане"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Демонтаж международной системы безопасности и активное воздействие на жителей Евросоюза посредством СМИ говорят о подготовке Вашингтоном его европейских союзников к агрессии против восточных соседей. Об этом заявил министр обороны республики Виктор Хренин, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности.

"Показательна риторика участников недавнего июльского саммита НАТО в Вильнюсе. <...> Итоги саммита приоткрывают планы развития Альянса на развитие ситуации в мире в ближайшей перспективе", - отметил министр.

По его словам, в НАТО считают, что "украинцы должны продолжать гибнуть в боях, ослабляя Россию в военном плане". "Параллельно с этим властные элиты Европейского союза продолжают зомбировать своих граждан через средства массовой информации, проводя враждебную политику разделения славянских народов. Цель очевидна - сформировать условия, чтобы среднестатистический европеец <...> был готов воевать и убивать своих восточных соседей", - сказал Хренин.

Говоря о планах НАТО по созданию на восточном фланге альянса группировки войск высокой степени боеготовности, министр указал на то, что эта группировка "явно будет предназначена не для обороны, а для внезапного нападения и прикрытия стратегического развертывания основных ударных сил западного военно-политического блока". "Но и здесь есть важный нюанс. Эта армия будет создана преимущественно из населения Европы. То есть опять за американские интересы будут гибнуть народы других государств", - отметил глава оборонного ведомства Белоруссии.

"О наличии таких интересов и ориентированности западных элит на крупномасштабную войну говорят шаги по демонтажу международной архитектуры безопасности и контроля над вооружением. Сегодня эта система, мешающая коллективному Западу реализовать агрессивные и масштабные планы военного строительства, окончательно разрушена. То есть руки развязаны. И неслучайно Польша заявляет о планах создания самой сильной армии на территории Европы. Не отстают от нее и другие европейские страны, все чаще прибегающие к воинственной риторике", - подчеркнул министр.

Он указал на то, что в доктринальных документах стран Запада продолжают закрепляться претензии на глобальное и региональное доминирование, добиваться которого планируется путем применения военной силы. При этом военная сила начинает рассматриваться как основное средство решения вопросов. "Снижается порог для принятия решений на ее применение. В национальных и коалиционных документах стратегического планирования государств Запада открыто называются противники. Сегодня это Россия, Китай и союзные им государства, в число которых входит и Республика Беларусь", - констатировал Хренин.